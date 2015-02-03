Фірташ і Льовочкін викупили у росіян акції «Інтера» за $100 мільйонів

Компанія GDF Media Limited і підконтрольна їй Inter Media Group Limited, які знаходяться у власності Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна, викупили у російського телеканалу «Первый канал» 29% акцій «Телеканалу «Інтер» вартістю 100 млн дол. США, повідомляється на сайті групи Group DF.

Згідно з повідомленням, також GDF Media Limited викупила 10% акцій «Інтеру», які належали українській компанії «Пегас телебачення».

Таким чином, бізнесмен Дмитро Фірташ і колишній голова адміністрації екс-президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін стали власниками міноритарних пакетів акцій «Інтеру», консолідувавши 100% частки телеканалу.

За словами керуючого директора Group DF Бориса Краснянського, угода з придбання 29% у російського «Первого канала» планувалася вже якийсь час, але «жодним чином не була серед пріоритетів групи».

Читайте такожГПУ відновила розслідування можливої підробки підпису на документах під час продажу «Інтера»«Річ у тому, що «Первый канал» не брав участь в управлінні «Інтеру» і ніяк не впливав на канал. Ми вимушені були прискорити угоду й викупити частку через політичний тиск, що чиниться на медіа-групу окремими представниками влади», - зазначив Краснянський.

Він також додав, що найближчим часом власники збираються збільшити суспільно-політичне мовлення й розвивати телеканали групи.

Як повідомляв УНІАН, «Телеканал «Інтер» у 2013 році порівняно з попереднім роком збільшив чистий збиток на 44,3% - до 258,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Український загальнонаціональний телеканал «Інтер» входить до холдингу Inter Media Group. До холдингу також входять канали «Інтер+», «Enter-фільм», «К1», «К2», «НТН», «Мега», «Zoom», «Піксель tv».

«Інтер» почав мовлення в Україні з 20 жовтня 1996 року. Штаб-квартира компанії розташована в Києві.