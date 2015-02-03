Кабмін випустив облігацій на 5 млрд гривень для небанківських установ

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу вчора, 2 лютого, зріс на 5,455 млрд грн - до 470,762 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, одночасно обсяг ОВДП у портфелі банків зріс на 379 млн грн, у портфелі інших утримувачів облігацій – на 5,061 млрд грн, у портфелі НБУ і нерезидентів – практично не змінився.

Інформація про одержувачів облігацій не повідомляється, проте за відомостями учасників ринку, випуск ОВДП може бути пов'язаний із докапіталізацією НАК «Нафтогаз України» шляхом обміну ОВДП на його акції або з кредитуванням Фонду гарантування вкладів фізосіб за допомогою обміну ОВДП на векселі фонду.

Як повідомляв УНІАН, закон про держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики на 31,5 млрд грн для докапіталізації НАК «Нафтогаз України», а також на 36,5 млрд грн для докапіталізації банків і на 20 млрд грн – для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Також закон дозволяє випуск облігацій внутрішньої державної позики понад планові обсяги для докапіталізації господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, 100% акцій яких знаходиться в держвласності.