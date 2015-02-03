S&P заплатить $1,5 млрд штрафу за завищення рейтингів у 2008 році

Standard & Рoor's виплатить $687,5 млн Міністерству юстиції США, таку ж суму розділять між собою 20 штатів, ще $125 млн отримає найбільший пенсійний фонд США Calpers, повідомляє РБК з посиланням на Wall Street Journal.

Американська влада звинуватила агентство в обмані інвесторів і присвоєнні іпотечним облігаціям надто високих рейтингів у 2008 році. За цим відбувся колапс ринку житла, який посприяв настанню фінансової кризи.

Угода передбачає, що Standard & Рoor's не визнає своєї вини в порушенні законодавства. Група McGraw Hill, якій належить агентство, оголосила, що виплата $1,5 млрд суттєво вплине на показники четвертого кварталу минулого року, але деталі будуть розкриті лише під час презентації звітності 12 лютого.

Calpers отримає виплату, оскільки фонд подав позов до агентства в 2009 році. Серед відповідачів тоді були й інші рейтингові агентства, зокрема, Fitch і Moody's. Приводом для позову стало те, що перед кризою Calpers вклав $3,1 млрд в цінні папери з високим рейтингом, які згодом знецінилися.

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Fitch досягло угоди, яка не передбачала ніяких виплат: в обмін на це агентство домовилося надати фонду необхідні документи за аналогічним позовом, який подав до трьох рейтингових агентств Abu Dhabi Commercial Bank. За даними WSJ, від Moody's фонд також має намір домогтися виплати.

Раніше великі американські інвестиційні банки виплатили понад $100 млрд як досудову угоду з Міністерством юстиції США. Влада звинувачувала банки в обмані інвесторів щодо якості виданих іпотек та інших позик, який призвів до фінансової кризи.