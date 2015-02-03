Мінфін позичив на внутрішньому ринку $60 млн і 24 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 59,999 млн дол. і 23,710 млн грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За даними Мінфіну, валютні кошти залучені в результаті розміщення облігацій у доларах США на 1,5 місяця під 8,75% річних за однією поданою заявкою інвестора, гривневі - на 2 роки під 16,70% річних також за однією заявкою.

Також повідомляється, що за результатами розміщення облігацій до держбюджету залучено 998,182 млн у гривневому еквіваленті за курсом НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у січні провів сім ОВДП-аукціонів, в результаті яких залучив до держбюджету 9,936 млрд грн.

До кінця місяця Мінфін має намір провести ще три аукціони - 10, 17 і 24 лютого.

За оперативними даними Держказначейства на 26 січня, з початку року до держбюджету надійшло держпозики на суму 5,541 млрд грн, витрати з обслуговування держборгу становили 4,902 млрд грн, на погашення держборгу - 3,696 млрд грн.

Станом на 3 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 470,762 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 327,765 млрд грн, або 70% загального обсягу. У власності банків знаходяться ОВДП на 92,695 млрд грн, нерезидентів - 21,336 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.