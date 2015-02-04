Україна в січні отримала від приватизації 100 млн гривень

Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня становили 100,2 млн. грн, що складає 0,6% від встановленого на поточний рік плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у Фонді держмайна, основні надходження від приватизації у розмірі 100 млн. грн було одержано від продажу 21,86% акцій Іллічівського судноремонтного заводу.

Читайте такожЦього року хочуть продати всі держшахти, що працюють

За інформацією ФДМУ, в січні також до бюджету надійшло 87,3 млн. грн від оренди держмайна, що становить 16% від встановленого на 2015 рік плану.

Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2015 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн. грн.