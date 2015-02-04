Україна в січні отримала від приватизації 100 млн гривень
Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 17 млрд грн
Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня становили 100,2 млн. грн, що складає 0,6% від встановленого на поточний рік плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).
Як зазначили у Фонді держмайна, основні надходження від приватизації у розмірі 100 млн. грн було одержано від продажу 21,86% акцій Іллічівського судноремонтного заводу.
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За інформацією ФДМУ, в січні також до бюджету надійшло 87,3 млн. грн від оренди держмайна, що становить 16% від встановленого на 2015 рік плану.
Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2015 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн. грн.