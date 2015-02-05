Moody's погіршило прогноз рейтингу Росії до "негативного"
Moody's змінило прогноз через погіршення перспектив зростання економіки Росії
Американське рейтингове агентство Moody's погіршило прогноз суверенного рейтингу Росії зі "стабільного" до "негативного".
Moody's змінило прогноз через погіршення перспектив зростання економіки Росії (рейтинг "Baa3" поставлений на перегляд у бік зниження), пише «Вести.Экономика».
Moody's прогнозує зниження ВВП країни на 5,5% в 2015 році, зростання безробіття та падіння реальних рівнів заробітної плати, що призведе до збільшення заборгованості.
Moody's очікує, що безробіття зросте до 7% у 2015 році та до 8% у 2016 р. порівняно з 5,2% в листопаді 2014 року.
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16 січня 2015 року Moody 's знизило рейтинг Росії з "Baa2" до "Baa3" через зниження ціни нафти і курсу рубля, що погіршило перспективи зростання економіки країни в середньостроковій перспективі.