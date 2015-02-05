Держкомпанії за рік отримали понад 70 мільярдів гривень збитків

Державні компанії за 2014 рік отримали понад 70 млрд грн збитків, повідомив у ефірі «5 каналу» голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

“Більшість з державних компаній збиткові. Всі державні компанії сформували за минулий рік більш як 70 млрд грн збитків. Тобто держава - найгірший менеджер”, - сказав він.

За словами Білоуса, рішення про приватизацію держкомпаній є великим кроком уперед. На його думку, воно дасть великий стимул для розвитку економіки.

“По-перше, кошти від приватизації надійдуть до бюджету, а по-друге, це залучить інвесторів у приватну власність”, - сказав Білоус.

Читайте такожКабмін хоче зробити приватизацію "зрозумілою для іноземних інвесторівЯк повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус представив у Верховній Раді законопроект, який передбачає виключення 1251 підприємства із списку заборонених до приватизації об'єктів. Верховна Рада не підтримала ініціативу і відправила законопроект на доопрацювання в уряд, мотивуючи своє рішення тим, що Кабмін прагне продати стратегічно важливі підприємства, особливо лісгоспи і концерн "Укрспирт".

Згідно із законом про держбюджет, на 2015 рік надходження від приватизації прогнозуються на рівні 17 млрд грн.