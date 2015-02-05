Держкомпанії за рік отримали понад 70 мільярдів гривень збитків
За словами голови ДФС, приватизація держкомпаній дасть великий стимул для розвитку економіки.
Державні компанії за 2014 рік отримали понад 70 млрд грн збитків, повідомив у ефірі «5 каналу» голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.
“Більшість з державних компаній збиткові. Всі державні компанії сформували за минулий рік більш як 70 млрд грн збитків. Тобто держава - найгірший менеджер”, - сказав він.
За словами Білоуса, рішення про приватизацію держкомпаній є великим кроком уперед. На його думку, воно дасть великий стимул для розвитку економіки.
“По-перше, кошти від приватизації надійдуть до бюджету, а по-друге, це залучить інвесторів у приватну власність”, - сказав Білоус.
Читайте такожКабмін хоче зробити приватизацію "зрозумілою для іноземних інвесторівЯк повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус представив у Верховній Раді законопроект, який передбачає виключення 1251 підприємства із списку заборонених до приватизації об'єктів. Верховна Рада не підтримала ініціативу і відправила законопроект на доопрацювання в уряд, мотивуючи своє рішення тим, що Кабмін прагне продати стратегічно важливі підприємства, особливо лісгоспи і концерн "Укрспирт".
Згідно із законом про держбюджет, на 2015 рік надходження від приватизації прогнозуються на рівні 17 млрд грн.