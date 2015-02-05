Мінфін сьогодні позичив на внутрішньому ринку $99 мільйонів

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 98,909 млн дол. на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 5 лютого, повідомляється на сайті міністерства.

За даними Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщення облігацій у доларах США терміном обігу 1,5 місяця під 8,75% річних за однією поданою заявкою інвестора.

Також повідомляється, що обсяг залучених коштів у гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 1,655 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 3 лютого залучив до держбюджету 59,999 млн дол. і 23,710 млн грн. До кінця місяця Мінфін планував провести ще три аукціони - 10, 17 і 24 лютого.

Читайте такожМінфін у лютому спробує позичити валюту через внутрішні облігаціїЗа оперативними даними Держказначейства на 26 січня, з початку року до держбюджету надійшло державних запозичень на суму 5,541 млрд грн, витрати з обслуговування держборгу становили 4,902 млрд грн, з погашення держборгу – 3,696 млрд грн.

Станом на 4 лютого обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 471,149 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 327,774 млрд грн або 70% загального обсягу. У власності банків перебувають ОВГЗ на суму 92,964 млрд грн, нерезидентів – 21,427 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.