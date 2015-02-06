Український фондовий ринок сьогодні відчутно зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів 6 лютого зріс на 3,72% - до 1055,68 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 50,2 млн грн, із них на фондовому ринку - 21,9 млн грн, на терміновому ринку - 28,3 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що входять до індексного кошика, стали акції «Азовсталі» (+5,83%), «Райффайзен Банку Аваль» (+5,19%) і «Укрнафти» (+5,03%).

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