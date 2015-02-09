Біржа «Перспектива» через падіння гривні призупинила торги валютними ф'ючерсами

Фондова біржа «Перспектива» призупинила торги місячними ф'ючерсними контрактами на курс гривні до долара США та курс гривні до євро через цінову нестабільність на валютному ринку, повідомили УНІАН на біржі.

Згідно з біржовим повідомленням, торги ф'ючерсами з терміном виконання 16 лютого були припинені, а самі ф'ючерсні контракти були виконані 6 лютого. Ціна виконання ф'ючерсних контрактів була встановлена на підставі офіційного курсу Національного банку України від 5 лютого і становить 17,99 грн за дол. і 20,53 грн за євро.

Як зазначили на біржі, підставою для кваліфікації поточної ситуації як ситуації цінової нестабільності стали різкі зміни, починаючи з 17 січня, офіційного курсу долара до гривні, а також офіційні повідомлення Національного банку України про зміну підходів до реалізації монетарної та валютної політики.

У той же час на біржі уточнили, що торгівля ф'ючерсами з термінами виконання 3 і 6 місяців триває, проте умови їхнього обігу переглянуті, зокрема підвищена ставка початкової маржі, переглянуті ціни відкриття.

Новий місячний ф'ючерсний контракт планується запустити в середині лютого.

Як повідомляв УНІАН, на фондовій біржі «Перспектива» 21 січня стартували торги валютними ф'ючерсами на міжбанківські курси гривні до долара США та євро. Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 13 січня дозволила запуск на фондовій біржі «Перспектива» валютних ф'ючерсів і опціонів на курси гривні до долару США та євро.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року. Чистий прибуток біржі за підсумками 2013 року становив 20 тис. грн. За підсумками 2014 року, за попередніми даними, біржа збільшила прибуток на 40% порівняно з попереднім роком - до 28 тис. грн.