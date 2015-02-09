Сотня найбільших компаній Росії за рік подешевшала вдвічі

Сотня найбільш капіталізованих російських компаній за 2014 рік подешевшала на 47% - до 430,7 мільярда доларів.

Про це свідчать дані РІА Рейтинг.

Перші п'ять місць у списку посіли «Газпром» (55 мільярдів доларів), «Роснефть» (37 мільярдів доларів), «Лукойл» (34 мільярди доларів) і «Новатек» (24 мільярда доларів).

У дослідженні наголошується, що тільки 12 компаній з топ-100 змогли за рік збільшити свою капіталізацію. Лідером тут стала компанія «Русал». Її капіталізація протягом року зросла більше ніж у два рази.

Найбільше зниження капіталізації в 2014 році серед фігурантів рейтингу демонструвала АФК «Система» - мінус 86 %. У числі інших лідерів падіння опинилися «Аерофлот», Global Ports, Tinkoff Credit Systems і Трубна металургійна компанія.

Основними причинами такої ситуації автори рейтингу називають негативний зовнішній фон, погіршення макроекономічної ситуації і відтік капіталу та інвесторів з російського ринку.

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Причому зовнішні чинники і динаміка курсу національної валюти визначали падіння вартості російських компаній на ринку набагато більшою мірою, ніж фундаментальні показники безпосередньо самих підприємств і агрохолдингів, відзначають автори дослідження.