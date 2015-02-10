S&P знизило рейтинг Казахстану, прогноз - негативний
09:14, 10 лютого 2015Фондовий ринок
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S&P вважає, що на перспективи економічного зростання Казахстану впливає падіння цін на нафту.
REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Standard and Рoor's на один щабель знизило кредитні рейтинги Казахстану, передає Reuters.
Суверенний кредитний рейтинг Казахстану знижений до "BBB" з "BBB+", прогноз - "негативний".
Читайте такожУ Казахстані вже заговорили про відновлення митних кордонів в Євразійському союзі На думку S&P, істотне зниження цін на нафту впливає на перспективи економічного зростання Казахстану. S&P підтвердило зростання ВВП країни на 2015 рік на рівні прогнозу уряду - 1,5 відсотка.
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