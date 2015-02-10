S&P знизило рейтинг Казахстану, прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Standard and Рoor's на один щабель знизило кредитні рейтинги Казахстану, передає Reuters.

Суверенний кредитний рейтинг Казахстану знижений до "BBB" з "BBB+", прогноз - "негативний".

Читайте такожУ Казахстані вже заговорили про відновлення митних кордонів в Євразійському союзі На думку S&P, істотне зниження цін на нафту впливає на перспективи економічного зростання Казахстану. S&P підтвердило зростання ВВП країни на 2015 рік на рівні прогнозу уряду - 1,5 відсотка.

Читайте такожКазахстан хоче заборонити імпорт низки російських товарівУ січні S&P знизило рейтинг Росії до рівня нижче інвестиційного - "ВВ+", перевівши його в спекулятивну категорію.