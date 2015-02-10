Учасники українського фондового ринку сьогодні дуже пасивні

Український фондовий ринок зростає на торгах у вівторок на мінімальних обсягах - індекс українських акцій UX підвищився на 0,29% - до 1037,51 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів становив лише 0,6 млн грн, із них на фондовий ринок припало 0,4 млн грн, на терміновий ринок - 0,2 млн грн. Серед лідерів зростання - акції «Донбасенерго», які зросли майже на 4%.

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