Мінфін сьогодні не знайшов покупців на облігації внутрішньої держпозики

Міністерство фінансів України не залучило коштів до державного бюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 10 лютого, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін пропонував інвесторам гривневі облігації терміном обігу 2 роки і 5 років, проте не одержав жодної заявки на їх придбання.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціонах у лютому залучив до держбюджету 158,908 млн. дол. і 23,710 млн. грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще два аукціони - 17 і 24 лютого.

За даними Держказначейства на 26 січня, з початку року до держбюджету надійшла держпозика на суму 5,541 млрд грн, видатки з обслуговування держборгу становили 4,902 млрд грн, з погашення держборгу – 3,696 млрд грн.

Станом на 9 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 501,508 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 331,168 млрд грн, або близько 70% загального обсягу. У власності банків є ОВДП на суму 115,695 млрд грн, нерезидентів – 28,565 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу – 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.