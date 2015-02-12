На українському фондовому ринку значне зростання

Загальний обсяг торгів становив 5,4 млн грн, з них на фондовий ринок припало 1,8 млн грн, терміновий ринок - 3,6 млн грн. Серед лідерів зростання - акції Авдіївського коксохіму, Єнакіївського метзаводу і «Мотор Січі», зростання за якими перевищив 4%.

Індекс ПФТС зріс на 0,98% - до 408,08 пункту, загальний обсяг торгів становив 0,2 тис. грн.

Станом на 14:30 індекс українських акцій UX зріс на 7,66% - до 1121,36 пункту. Загальний обсяг торгів становив 17,7 млн грн, з них на фондовий ринок припало 6,5 млн грн, терміновий ринок - 11 млн грн. Серед лідерів зростання опинилися акції Авдіївського коксохіму, ціна яких зросла більш ніж на 40%, а також цінні папери Алчевського меткомбінату, які зросли до рівня 30%.

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Як відзначають експерти, значне зростання українського фондового ринку сьогодні пов'язане з досягненням мирних домовленостей по Донбасу на переговорах у Мінську, а також з заявами Міжнародного валютного фонду про плани щодо виділення фінансової допомоги Україні.