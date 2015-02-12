Fitch підтвердило рейтинги «Нафтогазу» на рівні «CCC»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолта емітента (РДЕ) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в іноземній і національній валюті на рівні «CCC», говориться в повідомленні агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Рейтинги «Нафтогазу» перебувають на одному рівні з суверенними рейтингами України, його єдиного акціонера, і відображають сильні зв'язки з державою, збереження слабких фінансових показників і схильність до політичних ризиків. На думку Fitch, своєчасна фінансова підтримка від держави продовжує грати ключову роль для кредитоспроможності «Нафтогазу», який має істотний операційних дефіцит, викликаний різницею між цінами на газ, що імпортується, і газовими тарифами на внутрішньому ринку. Ми вважаємо, що без такої підтримки компанія, ймовірно, допустила б дефолт», - говориться в повідомленні.

Читайте такожFitch прогнозує зниження транзиту російського газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2014 року Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-". У вересні Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолта емітента в національній валюті з «В-» до «ССС» Києва, Харкова і Одеської області слідом за аналогічним зниженням рейтингу України.

«Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2014 році Верховна Рада ухвалила урядовий закон, що передбачає реструктуризацію «Нафтогазу» шляхом створення оператора управління газотранспортною системою і оператора управління підземними сховищами. Крім того, Рада дозволила залучати європейських і американських інвесторів до модернізації та експлуатації ГТС зі збереженням власності ГТС в руках уряду України.

У 2014 році дефіцит «Нафтогазу» становив 110 млрд грн, які були виділені з бюджету країни. У 2015 році дефіцит НАК закладено на рівні 31,5 млрд грн.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує досягнення беззбитковості «Нафтогазу» до квітня 2017 року.