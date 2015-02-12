Індекс Української біржі підвищився більш ніж на 6%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 12 лютого підвищився на 6,18% - до 1105,93 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 37,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 21 млн грн, на терміновому ринку - 16,3 млн грн.

Лідерами зростання серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Авдіївського коксохіму (+40,34%), торги якими були припинені через ситуацію цінової нестабільності (значного зростання), а також Алчевського меткомбінату (+23,20%).

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Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 4,32% - до 421,59 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 44,8 млн грн.