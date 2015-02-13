До складу комітету з призначення керівників держкомпаній увійшли представники МВФ і ЄБРР

Кабінет міністрів України затвердив склад комітету з призначення керівників державних компаній згідно з новим порядком відбору, затвердженим урядом 14 січня, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Головою комітету призначено президента Київської школи економіки Джорджа Логуша.

Крім того, до складу комітету ввійшли директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан, регіональний менеджер Міжнародної фінансової корпорації Руфат Алімарданов і український бізнес-омбудсмен, екс-міністр фінансів Литви Альгірдас Шемета.

Також до складу комітету ввійшли керівники п'яти міністерств: Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості й Міністерства аграрної політики.

Читайте такожДержкомпанії за рік отримали понад 70 мільярдів гривень збитків Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір провести прозорий і відкритий конкурс із відбору керівників 62 державний компаній, включаючи ключові державні монополії.

За словами голови Мінекономрозвитку Айвараса Абромавічуса, відбір кандидатів на посаду генерального директора «Укрзалізниці», що проходить за новою процедурою, затвердженою Кабінетом міністрів України 14 січня, буде проведено найближчим часом.

Наступними держкомпаніями, які отримають нових генеральних директорів, стануть Бориспільський і Львівський аеропорти.

Після цих компаній нових директорів буде призначено в «Укрспирті» й на заводі «Антонов».