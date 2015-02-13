Український фондовий ринок чекає миру на Донбасі та грошей МВФ - аналітики

«Для фондового ринку дуже важливо, що відбуватиметься далі. Чи дійсно припиниться вогонь, відбуватиметься поступова деескалація конфлікту і нормалізація життя... Чи будуть отримані транші МВФ і додаткова фінансова допомога Україні від країн-донорів...», - йдеться в аналітичному звіті.

Також експерти зазначають необхідність виконання Україною вимог МВФ і нормалізації макроекономічної ситуації в країні.

«За умови, що все це відбуватиметься, хоча й поступово, ми побачимо істотне зростання цін українських фінансових активів, виражених у валюті», - йдеться у звіті. Аналітики також зазначають, що це зростання, при сприятливих умовах, швидше за все, відбуватиметься нерівномірно, ривками, залежно від реальної ситуації, до рівнів, які були раніше до зниження, а потім і до вищих.

Читайте такожУчасники українського фондового ринку сьогодні дуже пасивні«Однак з урахуванням непростої ситуації, яка склалася, найближчим часом нас може очікувати деяке зростання, а потім і деяке зниження цін активів, оскільки ринки будуть чекати підтвердження очікувань, а гравці ринку захочуть зафіксувати частину прибутку. Шлях попереду непростий і не дуже швидкий», - наголошується в звіті.

Як повідомляв УНІАН, на українському фондовому ринку вчора, 12 лютого, спостерігалося значне зростання. Індекс Української біржі за підсумками торгів 12 лютого підвищився на 6,18% - до 1105,93 пункту. Як зазначають експерти, значне зростання українського фондового ринку було пов'язане з досягненням мирних домовленостей по Донбасу на переговорах у Мінську, а також із заявами Міжнародного валютного фонду про плани щодо виділення фінансової допомоги Україні.