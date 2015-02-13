Обов'язковий перед приватизацією продаж на біржах акцій стратегічних компаній можуть скасувати

Фонд державного майна України направив до Кабінету міністрів проект змін до Закону України "Про приватизацію державного майна", згідно з якими пропонується скасувати норму закону про обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% пакетів акцій об'єктів групи «Г», до яких належать стратегічні підприємства, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, що містить дані зміни, обов'язковий продаж невеликих пакетів акцій пропонується скасувати з метою "прискорення приватизаційних процесів".

На даний час запропоновані ФДМУ зміни вже схвалені комітетом з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Читайте такожДо складу комітету з призначення керівників держкомпаній увійшли представники МВФ і ЄБРРЯк повідомляв УНІАН, відповідно до діючих на сьогодні норм Закону України "Про приватизацію державного майна", для приватизованих підприємств групи «Г» є обов'язковим виставлення перед приватизаційними конкурсами пакетів їх акцій у розмірі 5-10% на фондових біржах з метою визначення їх ринкової вартості.