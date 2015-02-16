Українські акції на Варшавській біржі за тиждень подорожчали більш ніж на 4%

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine за останній тиждень зріс на 4,2%, завершивши торги поблизу максимальних значень за останні п'ять сесій на рівні 278,58 пункту.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, минулого тижня подорожчали акції всіх компаній, що котируються на головному майданчику компаній з України за винятком KDM Shipping і Ovostar Union, які втратили майже 10% і 0,75% своєї вартості відповідно.

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Дві найбільші українські компанії Кernel і Аstarta подорожчали на 5,1% і 4,7% відповідно.

Український індекс виріс на тлі негативної динаміки основних індексів польського ринку, які знизилися на 0,1-0,3%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine завершив перший тиждень торгів лютого зниженням на 4% після того, як у січні піднявся на 14%.