Український фондовий ринок почав новий тиждень зі зростання

Український ринок акцій почав нову торговий тиждень зі зростання - індекс українських акцій UX підвищився станом на 11:20 на 0,27% - до 1110,44 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

При цьому обсяги торгів незначні - загальний обсяг угод становив 0,8 млн грн, із них на фондовий ринок припало 0,2 млн грн, терміновий ринок - 0,6 млн грн. Серед лідерів зростання - акції Авдіївського коксохіму, які піднялися до 5%.

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі за тиждень подорожчали більш ніж на 4%Індекс ПФТС зріс на 0,84% - до 436,66 пункту, загальний обсяг угод становив 0,3 млн грн.