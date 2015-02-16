Біржі Японії закрилися на максимальному рівні з липня 2007 року

Найбільші фондові біржі Японії завершили торги понеділка в плюсі, досягнувши рекордних значень з липня 2007 року на тлі статистики щодо ВВП країни, свідчать дані бірж, повідомляє Прайм.

До кінця торгів понеділка японський Nikkei 225 зріс на 0,51%, до 18,004 пункту, перевищивши позначку в 18 тисяч пунктів вперше з липня 2007 року. Індекс Topix збільшився на 0,69%, до 1459,43 пункту.

Економічне зростання Японії в жовтні-грудні минулого року, за попередньою оцінкою, становило 0,6% проти від'ємного показника за минулий квартал в 0,5%. При цьому аналітики, опитані агентством Рейтер, очікували його зростання в квартальному вираженні на 0,9%.

У річному вираженні ВВП країни зріс на 2,2% до попереднього негативного показника на 1,9%. Аналітики очікували його на рівні 3,7%.

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За словами головного економіста Dai-ichi Life Research Institute Хідео Кумано (Hideo Kumano), незважаючи на те, що дані статистики виявилися гіршими за прогнози експертів, вони означають, що Японія вийшла з рецесії.

"Зростання (економічний - ред.) виявилося повільнішим, ніж ми очікували, але економіка Японії рухається в правильному напрямку", - цитує його агентство Франс Прес.