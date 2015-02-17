Прибуток Української біржі за підсумками року становив 5,27 млн гривень

Чистий прибуток Української біржі (УБ) за підсумками 2014 року становив 5,27 млн грн, йдеться в біржовому повідомленні про проведення 23 квітня загальних зборів акціонерів біржі.

За підсумками 2013 року УБ отримала чистий збиток у розмірі 1,59 млн грн.

Як зазначається у біржовому повідомленні, вартість активів біржі в 2014 році порівняно з попереднім роком зросла на 14% - до 41,5 млн грн, власний капітал зріс на 20% - до 30,7 млн грн, довгострокові зобов'язання зросли на 16% - до 0,4 млн грн, поточні зобов'язання залишилися практично на тому ж рівні - 10,3 млн грн. Кількість працівників біржі на кінець 2014 року склало 28 (у 2013 році - 27).

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Довідка УНІАН. Загальний обсяг торгів на Українській біржі в 2014 році впав на 21% порівняно з 2013 роком і становив 8,58 млрд грн, а загальна кількість угод зменшилася за рік на 52% і досягла 495 тис. Індекс UX, що розраховується Українською біржею, в 2014 році зріс на 13,54% з 910,04 до 1 033,30 пункту.

На сьогоднішній день створена в ході об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа контролює 43% в Української біржі.