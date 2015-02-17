Українські акції сьогодні помітно подешевшали
18:37, 17 лютого 2015Фондовий ринок
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Лідерами зниження були акції Алчевського меткомбінату й «Азовсталі».
Індекс Української біржі сьогодні впав / Фото УНІАН
Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 17 лютого, впав на 3,27% - до 1070,39 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 34,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 21 млн грн, на терміновому ринку - 13,6 млн грн.
Читайте такожУкраїнський фондовий ринок чекає миру на Донбасі та грошей МВФ - аналітикиЛідерами зниження серед цінних паперів, що входять до індексного кошика, стали акції Алчевського меткомбінату (-7,89%) і «Азовсталі» (-7,58%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,08% - до 432,48 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 205,8 млн грн.
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