Держбюджет сьогодні отримав майже $100 млн від продажу облігацій

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 99,357 млн дол. на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 17 лютого, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, усі кошти залучені у результаті розміщення облігацій у доларах США терміном обігу 1 місяць під 8,75% річних по одній поданій заявці інвестора.

Крім валютних облігацій, Мінфін пропонував інвесторам гривневі облігації терміном обігу 2 роки і 5 років, проте не одержав жодної заявки на їх придбання.

Також повідомляється, що сума залучених коштів у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України становила 2,619 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціонах у лютому залучив до держбюджету 158,908 млн дол. і 23,710 млн грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще один аукціон 24 лютого.

Читайте такожДефіцит держбюджету минулого року знизився на 4,6 млрд гривеньЗа даними Держказначейства на 26 січня, з початку року до держбюджету надійшли держзапозичення на суму 5,541 млрд грн, витрати на обслуговування держборгу становили 4,902 млрд грн, на погашення держборгу – 3,696 млрд грн.

Станом на 16 лютого обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 516,472 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 332,452 млрд грн, або 64% загального обсягу. У власності банків перебували ОВДП на суму 119,846 млрд грн, нерезидентів – 31,304 млрд грн.

Діючий держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу – 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.