Приватизацію держкомпаній можуть почати не раніше другої половини року

Приватизація державних компаній, доходи від якої закладені в бюджеті на рівні 17 млрд грн, може початися не раніше другої половини 2015 року. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус на брифінгу після засідання Національної ради з питань реформ.

"Через відсутність якісної інформації про держпідприємства і військову ситуацію в країні нічого продавати в даний момент не треба. Проводити реформу, робити все прозоро, публікувати звітність цих компаній – і десь на початку другого півріччя вже можна сідати й обговорювати, які підприємства збираємося продавати, а які – ні", – сказав Абромавічус.

При цьому міністр підкреслив, що головними умовами продажу держкомпаній є покращення ринкової ситуації й зміна процедури приватизації.

"Якщо ми побачимо, що є попит на ці компанії, тоді можна сісти й дивитися на план, чи буде це в четвертому кварталі або на початку наступного року", – сказав Абромавічус.

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Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус 15 січня представив у Верховній Раді законопроект, який передбачає виключення 1251 підприємства зі списку заборонених до приватизації об'єктів.

Проте Верховна Рада відправила на доопрацювання представлений проект закону «Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації» (№1567), внесений Кабінетом міністрів.

Раніше Абромавічус заявляв, що Україні перед проведенням приватизації слід змінити менеджмент і структуру управління державних компаній, а також забезпечити прийнятні умови для підвищення їх ринкової вартості.