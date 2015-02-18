Держбюджет сьогодні отримав $40 млн від позапланового продажу облігацій

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 40 млн дол. на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 18 лютого, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщення облігацій у доларах США строком обігу 1 місяць під 8,75% річних за однією поданою заявкою інвестора.

Також повідомляється, що сума залучених коштів у гривнєвому еквіваленті за курсом Національного банку України становить 1,054 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціонах у лютому залучив до держбюджету 258,265 млн дол. і 23,710 млн грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще один аукціон 24 лютого.

Читайте такожМінфін у лютому спробує позичити валюту через внутрішні облігаціїЗа даними Держказначейства на 26 січня, з початку року до держбюджету надійшли держзапозичення на суму 5,541 млрд грн, видатки з обслуговування держборгу становлять 4,902 млрд грн, з погашення держборгу – 3,696 млрд грн.

На 16 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 516,472 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 332,452 млрд грн, або 64% загального обсягу. У власності банків знаходяться ОВДП на суму 119,846 млрд грн, нерезидентів – 31,304 млрд грн.