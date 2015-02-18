Українській біржі дозволили запустити ф'ючерси на євро-долар

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) дозволила запуск на Українській біржі ф'ючерсних контрактів на курс євро-долар США, повідомили УНІАН у комісії.

За інформацією директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР Ірини Устенко, Українська біржа отримала погодження комісії й відтепер може ввести в обіг зразкові форми ф'ючерсного контракту на курс євро-долар США. За її словами, метою запровадження торгівлі даним ф'ючерсним контрактом є «створення нового інструменту в регульованому сегменті ринку, що дозволить вивести з тіні значний обсяг грошових коштів та вберегти потенційних інвесторів від шахрайських схем».

Читайте такожНацкомісія дозволила біржі ПФТС запустити ф'ючерси на торгівлю доларамиЯк повідомляв УНІАН, Українська біржа раніше отримала згоду Національного банку України на запуск торгів валютними ф'ючерсами на курс євро-долар США.

За словами голови правління біржі Олега Ткаченка, запуск даного інструменту стане ще одним кроком, який сприятиме подальшому розвитку українського фондового ринку.

Українська біржа також 28 січня запустила торги новими ф'ючерсними контрактами на курс долар США-українська гривня і на ціну однієї тройської унції афінованого золота.