Японський фондовий ринок досяг 15-річного максимуму завдяки Sony

Японський фондовий ринок 19 лютого піднявся до 15-річного максимуму завдяки Sony і акцій фінансових компаній, передає Reuters.

Багато ринків Азії закрито до наступного тижня з нагоди Нового року за місячним календарем.

Читайте такожЕкономіка Японії вийшла з рецесії, але ситуація залишається нестійкою Індекс Nikkei виріс на 0,4 відсотка до максимальної позначки з травня 2000 року. Акції Sony Corp подорожчали на 1,7 відсотка, досягнувши в ході сесії вищої точки з квітня 2010 року. Компанія планує за три роки підвищити операційний прибуток у 25 разів до 2018 році за рахунок датчиків-відеокамер та ігрових приставок PlayStation, не виключаючи при цьому можливість припинення виробництва телевізорів і смартфонів.

Котирування фінансових компаній Mitsubishi UFJ Financial Group і Mizuho Financial Group піднялися на 3,6 відсотка. Зростанню ринку не завадило зміцнення ієни до долара після публікації протоколу наради ФРС.

Читайте такожДержборг Японії за рік зріс на $100 млрд"Зазвичай зміцнення ієни погано впливає на японський ринок, однак у цей раз Nikkei проігнорував коливання ієни. Добре, якщо ця тенденція стане постійною, тому що це покаже, що конкурентоспроможність японських компаній зросла завдяки слабкій ієни, але надалі їм не доведеться покладатись лише на ослаблення валюти", - вважає старший технічний аналітик Daiwa Securities Хікару Сато.