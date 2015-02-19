В Україні хочуть створити раду з реформи держкомпаній за участю ЄБРР і Варшавської біржі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у рамках підготовки державних підприємств до приватизації та реформування стратегічно важливих підприємств, що залишаються в державній власності, має намір створити спеціальну Раду реформ, до якої ввійдуть представники Європейського банку реконструкції та розвитку і Варшавської фондової біржі як ключового торгового майданчика регіону Центральної та Східної Європи.

Про це йдеться в презентаційних матеріалах Мінекономрозвитку, переданих УНІАН.

«Основними цілями Ради реформ держпідприємств стане спостереження за процесом і оцінка прогресу перетворень із формуванням рекомендацій на основі кращих управлінських практик, - йдеться в презентації. – Членами Ради реформ, за умови їх згоди, стануть екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, високопоставлені представники ЄБРР і директор Варшавської фондової біржі в Україні Андрій Дубецький».

При цьому метою реформи держсектора стане незалежний і кваліфікований аудит держпідприємств і введення практики щорічних і квартальних звітів держпідприємств за міжнародними стандартами, прийнятими для компаній із лістингом на міжнародних біржах.

«Крім того, Мінекономрозвитку підготує інструкції з формування складу, обсягів роботи й оплати роботи наглядових рад держкомпаній, а також опрацює зміни до чинного законодавства, з тим, щоб привести до єдиного виду звітність і систему управління в акціонерних товариствах і державних компаніях, на яких лише відбуватиметься корпоратизація», - йдеться в матеріалах Мінекономрозвитку.

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У міністерстві також нагадали, що наразі в Україні налічується близько 1 920 працюючих державних підприємств. «Сумарний дохід від реалізації продукції держпідприємств у 1-му півріччі 2014 року становив 136 млрд грн, проте близько 60% цієї суми доводиться на десять провідних держкомпаній», - зазначили в Мінекономрозвитку, додавши, що 60% держпідприємств отримали в першому півріччі 2014 року виручку менше 1 млн євро (близько 30 млн грн за поточним курсом).

«Зі 100 найбільших держпідприємств прибутковими за підсумками першого півріччя 2014 року були лише 47 компаній», - повідомили в Мінекономрозвитку.

Раніше голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус також зазначав, що більшість держкомпаній в Україні є збитковими. Загальний обсяг збитків, отриманих держкомпаніями в 2014 році, становив близько 70 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Кабінет міністрів України в рамках нової економічної політики запропонував виключити 1 200 підприємств із переліку об'єктів, заборонених до приватизації, й почати процедуру міжнародного аудиту державних компаній.

При цьому прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підкреслював, що приватизація державних компаній і підприємств не торкнеться тих структур, які мають стратегічно важливе значення для безпеки й економіки країни. Проте ці структури буде перетворено в холдинги, вони пройдуть незалежний міжнародний аудит, а керівництво таких холдингів відбиратиметься на прозорих кадрових конкурсах.