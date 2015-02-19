Нацбанк у січні знизив викуп держоблігацій більш ніж утричі

Національний банк України у січні придбав у власність державні облігації номінальною вартістю майже 10 млрд грн, що більш ніж утричі менше від обсягу за попередній місяць (34,6 млрд грн і 90 млн дол.), повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, продаж цінних паперів України з портфеля і операції купівлі-продажу держоблігацій з використанням механізму двостороннього котирування в цей період не проводилися.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у січні становила 17% річних.

Також повідомляється, що погашення і сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який становив 7,8 млрд грн, зокрема погашення номінальної вартості на 3,8 млрд грн і сплата купонного доходу на 4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у січні-грудні 2014 року придбав у власність держоблігації України номінальною вартістю 181,9 млрд грн і 90 млн дол. США, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом у 4 рази перевищує показник 2013 року.

За статистикою НБУ щодо облігацій внутрішньої держпозики в обігу з 2007 року, показник монетизації держборгу Національним банком в 2014 році є максимальним за цей період після 45,6 млрд грн за 2013 рік.

За словами голови НБУ, монетизація держборгу Нацбанком була вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки одержані кредити від міжнародних організацій були направлені на погашення попередніх боргів, МВФ не може фінансувати військові витрати, а ринки капіталу для нашої країни закриті.

На думку низки експертів, монетизація держборгу тисне на національну валюту, яка протягом 2014 року подешевшала по відношенню до долара майже удвічі, і ще в 1,5 разу - вже цього року.