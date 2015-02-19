Комісія ВР з приватизації розгляне питання доплат за об'єкти, приватизовані за безцінь

Про це на першому засіданні комісії заявив її голова, народний депутат України Борис Філатов.

За словами Філатова, останні роки приватизація відбувалася часто не на користь держави, продажі підприємств здійснювалася «адресно» і за заниженими цінами, тому на наступному засіданні комісії депутати розглянуть питання доцільності реприватизації та можливих форм компенсації державі покупцями таких підприємств.

Але спочатку, як зазначив Філатов, комісія повинна прийняти колегіальне рішення і визначитися зі своїм ставленням до реприватизації, тим більше, що як термін «реприватизація» у чинному законодавстві України відсутня.

«Якщо ми говоримо про формальні юридичні питання, то терміну реприватизація взагалі немає в законодавстві», - зазначив Філатов.

«Якщо нам вдасться провести через зал законопроект про справедливу доплату за приватизовані за заниженими цінами об'єкти, то я буду вважати, що ми виконали наше завдання», - зазначив голова комісії.

У свою чергу член комісії та народний депутат від фракції «Самопоміч» Вікторія Войціцька нагадала, що в бюджеті на 2015 рік Кабмін заклав 17 млрд гривень, які держава планує отримати від приватизації.

«10 млрд гривень уряд панірує отримати від продажу 3G-ліцензій. Ми повинні запитати в уряду список тих підприємств, від продажу яких планується отримати ще 7 млрд гривень», - зазначила нардеп.

Нагадаємо, постановою Верховної Ради України від 13 лютого 2015 р. № 204 - VIII визначено склад Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації VIII скликання.