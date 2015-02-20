Росія значно скоротила вкладення в держоблігації США

РФ зменшила вкладення в казначейські облігації США (US Treasuries) в грудні минулого року за підсумками четвертого місяця поспіль на $22,1 млрд, свідчать опубліковані результати дослідження Міністерства фінансів США і Федеральної резервної системи, передає Вести.Економіка.

Темпи зниження інвестицій в US Treasuries стрімко підвищилися порівняно з листопадовими $0,8 млрд і були максимальними з березня 2014 р. ($25,8 млрд). На кінець грудня обсяг держбондів США, які належать Росії, дорівнював $86 млрд проти $108,1 млрд в листопаді.

За цим показником Росія залишилася на 12-му місці серед окремих країн. У загальному списку з урахуванням таких груп, як "Карибські банківські країни і Країни-експортери нафти", РФ займає 14-те місце.

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При цьому Китай, найбільший кредитор США, в грудні зменшив вкладення в американські папери четвертий місяць поспіль на $6,1 млрд до $1 трлн 244,3 млрд. За підсумками минулого року скорочення становило $25,8 млрд.

У грудні США зафіксували чистий приплив капіталу в довгострокові фінактиви обсягом $35,4 млрд після збільшення на $33,5 млрд місяцем раніше. Загальний обсяг вкладень нерезидентів в US Treasuries зріс у грудні на $41,3 млрд до рекордних $6,15 млрд, з яких $4,11 млрд належали урядам або центробанкам зарубіжних держав.

Найбільшим кредитором Вашингтона після Китаю є Японія ($1 трлн 230,9 млрд на кінець грудня), за ними з великим відривом йде Бельгія ($335,4 млрд). У топ-10 власників US Treasuries також входять Бразилія, Швейцарія, Великобританія, Тайвань, Гонконг і Люксембург.

У групу основних покупців US Treasuries Росія увійшла в 2008 р., збільшивши інвестиції в казначейські папери відразу в 3,5 разу до $116,4 млрд з $32,6 млрд. На кінець грудня 2013 р. російські вкладення в казначейські облігації США становили $138,6 млрд. Таким чином, за 2014 р. вони зменшилися на $52,6 млрд (майже 38%).