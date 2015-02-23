УБ виключила з біржового списку акції «Харківобленерго», «Турбоатому» та «Оранти»

Українська біржа виключила з біржового списку акції енергопостачальної компанії «Харківобленерго», підприємства «Турбоатом» і страхової компанії «Оранта», повідомили УНІАН у прес-службі Української біржі.

Як повідомили на біржі, цінні папери було виключено з біржового списку у зв'язку з тим, що за останні 60 днів з даними цінними паперами не проводилися біржові торги, а так само у зв'язку з "тривалою неможливістю проведення за ними біржових торгів,через зупинки НКЦПФР (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - УНІАН) внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів на невизначений термін".

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Як повідомляв УНІАН, раніше НКЦПФР заборонила вносити зміни за даними акціями у систему депозитарного обліку у зв'язку з невідповідністю статутів та внутрішніх документів емітентів цих цінних паперів нормам Закону України "Про акціонерні товариства".