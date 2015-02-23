Україна виплатила майже $60 мільйонів зовнішнього боргу

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу на суму 59,625 млн дол. США за 10-річними облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року випуску, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, виплату купона проведено за облігаціями зовнішньої держпозики на 1,5 млрд дол. США, випущеними в 2011 році за ставкою 7,95% річних з погашенням у 2021 році.

Як повідомляв УНІАН, згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

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У 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. фінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх зобов'язань. У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних для виплати, становитиме близько 11 млрд дол.