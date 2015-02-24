Російські рубль і індекси обвалилися через рішення Moody's знизити рейтинг країни

Російські рубль і індекси почали торги вівторка обвалом на тлі зниження міжнародним рейтинговим агентством Moody's рейтингу Росії до спекулятивного рівня. Крім того, на ситуацію чинить тиск спровокована РФ криза в Україні.

Читайте такожMoody's знизило рейтинг Росії до сміттєвого рівняТак, згідно з даними бірж, індекс ММВБ вже впав на 1,61% - до 1763,79 пункту, а індекс РТС знизився на 4,36%, до 870,77 пункту.

Рубль на відкритті торгової сесії на Московській біржі по відношенню до євро опустився на 1,83 рубля - до 72,34 рубля, до долара - на 1,77 рубля, до 63,79 рубля.

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Найближчим часом експерти прогнозують погіршення економічної ситуації в Росії.