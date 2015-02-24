Fitch знизило рейтинги Харкова до загальнодержавного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітенту Харкова в іноземній валюті до загальнодержавного рівня «СС» і підтвердило довгостроковий рейтинг міста в національній валюті на рівні «CCC», йдеться в повідомленні агентства.

«Рейтинги Харкова стримуються суверенними рейтингами відповідно до методології Fitch. У разі будь-якої зміни суверенних рейтингів України настане аналогічна дія до рейтингів Харкова. Зниження рейтингів також можливе в разі затримки виплат за боргом міста з наступаючими термінами», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожFitch погіршило прогноз падіння економіки України у 2015 році до 5%

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» з «ССС», водночас підтвердивши рейтинг у національній валюті на рівні «ССС». Державні рейтинги, згідно з повідомленням, також присвоєно євробондам України. Зниження довгострокового рейтингу, як наголошувалось, зумовлене вірогідністю дефолту, яка все ще зберігається, і низьким рівнем державних резервів.

Крім того, Fitch спрогнозував падіння економіки України в 2015 році до 5%, що є одним з найгірших прогнозів розвитку економічної ситуації в нашій країні, і оцінив показник дефіциту бюджету 2014 року на рівні 13% через дефіцит «Нафтогазу України».