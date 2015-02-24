У Росії кажуть, що Україна не просила про реструктуризацію кредиту Януковича

Росія не розглядає питання про реструктуризацію боргу України у 3 млрд доларів, виданих наприкінці 2013 року при екс-президентоі України Вікторі Януковичі, тому що не отримувала ніяких офіційних звернень.

Про це повідомив журналістам заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак, передає РИА Новости.

«Ні, не розглядається. Для початку ми повинні отримати офіційне звернення, прохання і т.д., і т.ін.», - сказав він.

«Офіційного звернення не було. Після надходження, будемо дивитися: що, як і навіщо, як це позначатиметься в рамках розширеного фінансування», - додав заступник міністра фінансів РФ.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року Володимир Путін і тоді президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики України в обсязі 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд доларів було надано Україні наприкінці грудня 2013 року.

17 жовтня 2014 року Путін заявив, що РФ може, але не вимагатиме від влади України дострокового погашення кредиту в сумі 3 млрд доларів, щоб не «завалити» українську фінансову систему.

Янукович наприкінці лютого 2014 року, після масового розстрілу силовиками протестувальників на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

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РФ після цього, у березні 2014 року, після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В результаті цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн запровадили щодо Росії санкції, в тому числі - щодо найбільших банків.

14 січня 2015 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у РФ є підстави вимагати від України дострокового погашення кредиту в 3 млрд доларів.

«До речі, щодо наших боргів, треба вимагати їх неухильного виконання - щодо боргів, вимоги за якими має РФ. У нас багато таких прикладів, як найбільш промовистий нагадаю - наша країна надала Києву позику в 3 млрд дол. - Це державна позика, без урахування величезної комерційної заборгованості банкам», - сказав Медведєв.

«Однією з умов було неперевищення рівня державного боргу України в 60% обсягів ВВП. Сьогодні цю умову порушено, тому, хоч би що говорили керівники України, у нас є підстави вимагати термінового погашення позики, тобто виконання контрактних зобов'язань», - заявив Медведєв.