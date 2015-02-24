Fitch знизив рейтинги провідних українських компаній, включаючи «Нафтогаз»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням довгострокового суверенного рейтингу України в іноземній валюті до рівня «СС» переглянув довгострокові рейтинги провідних українських компаній, включаючи Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України», найбільший у країні металургійний холдинг «Метінвест», найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК, гірничорудну компанію Ferrexpo, а також найбільші агрохолдинги, у тому числі «Кернел», «Авангард», МХП та «Укрлендфармінг». Про це йдеться в повідомленні агентства, текстом якого має УНІАН.

«Рейтингові дії щодо корпоративних емітентів відображають посилення стурбованості з приводу подальшого погіршення позиції ліквідності в українських компаній на тлі ослаблення суверенної кредитоспроможності та економічних проблем в країні, що, в остаточному підсумку, може поставити під загрозу здатність компаній виконуватиме свої зобов'язання як в іноземній, так і в національній валюті», - йдеться в повідомленні.

У Fitch зазначили, що кредитний рейтинг в іноземній валюті знижено до рівня «СС» для агрохолдингу «Авангард», агрохолдингу «Укрлендфармінг», НАК «Нафтогаз України». Агрохолдингу «Креатив» було присвоєно рейтинг «СС» з подальшим розміщенням у списку Rating Watch.

Водночас довгостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджено на рівні «ССС» для агрохолдингу «Кернел», металургійного холдингу «Метінвест», агрохолдингу «МХП», енергохолдингу ДТЕК, транспортної компанії «Лемтранс», гірничорудної компанії Ferrexpo.

У Fitch також зазначили, що зниження рейтингів агрохолдингу «Авангард» пов'язане з невизначеністю щодо погашення євробондів холдингу на 200 млн дол. з терміном погашення у 2015 році. Реструктуризація, як наголосили у Fitch, стане причиною подальшого погіршення рейтингів компанії.

Аналогічні побоювання Fitch висловив і щодо холдингу «Укрлендфармінг». «Зниження рейтингів ULF відображає слабку позицію ліквідності у компанії і збільшені ризики рефінансування як на консолідованій, так і на самостійній основі», - йдеться в повідомленні агентства.

Стосовно НАК «Нафтогаз України» Fitch зазначив стратегічну значимість компанії для держави як монополіста у сфері розподілу газу. «Держава безпосередньо гарантує частину кредитів «Нафтогазу», що є ще одним свідченням підтримки. Крім того, показники «Нафтогазу» ретельно відстежуються МВФ, найбільшим кредитором України, що створює стимули для держави підтримувати адекватне фінансування компанії», - наголосили у Fitch.

У свою чергу збереження статусу Rating Watch для агрохолдингу «Креатив», на думку аналітиків Fitch, відображає «слабку позицію ліквідності компанії і невизначеність з приводу відновлення лінії передекспортного фінансування, за якою із серпня 2014 року проводиться реструктуризація».

Стосовно компаній, рейтинг яких було підтверджено на рівні «ССС», у Fitch наголосили, що всі вони ведуть стабільну експортну діяльність з отриманням доходів у твердій валюті і не ведуть операцій у регіонах, де на сьогодні йдуть бойові дії - у Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, як зазначають у Fitch, позиція ліквідності агрохолдингу «Кернел» не погіршуватиметься завдяки орієнтованості компанії на експорт і високій ліквідності її запасів. Цей же фактор справедливий і щодо металургійного холдингу «Метінвест», а також гірничорудної «Ferrexpo», яка «генерує виручку у твердій валюті і не веде діяльності в зоні конфлікту».

Говорячи про становище агрохолдингу МХП, у Fitch звернули увагу: «Підтвердження рейтингу відображає адекватну позицію ліквідності компанії з огляду на очікуваний позитивний вільний грошовий потік у 2015 році і доступний невибраний кредит на 200 млн дол., призначений для рефінансування єврооблігацій на 235 млн дол. з погашенням у квітні 2015 р.».

Позиції енергохолдингу "ДТЕК", за даними Fitch, стримуються ризиками у зонах конфліктів, слабким операційним середовищем і високими ризиками рефінансування та валютними ризиками. Аналогічні ризики характерні і для транспортної компанії «Лемтранс».

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Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» з «ССС», водночас підтвердивши рейтинг у національній валюті на рівні «ССС». Згодом аналогічні рейтингові дії відбулися щодо «Укрзалізниці» та міста Харкова.