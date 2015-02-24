Ситуація на валютному ринку опосередковано зачепила і фондовий ринок

Ситуація на валютному ринку, зокрема, стрімке знецінення гривні щодо американського долара, в негативному ключі опосередковано зачепила і вітчизняний фондовий ринок, повідомив УНІАН аналітик онлайн-брокера I-NVEST Сергій Гончаренко.

За його словами, з початку поточного року індекс Української біржі зріс всього на 6%, в той час, як гривня, виходячи з середньозваженого курсу на міжбанку за даними Національного банку України, знецінилася на 77%. У подібній ситуації, на думку аналітика, інвестор буде намагатися йти в ті інструменти, які показують більшу прибутковість та допоможуть вберегти гроші від гіперінфляції. "Долар для людей пострадянського простору, на жаль, був і буде таким інструментом", - зазначив Гончаренко.

Він також зазначив, що негативний вплив ситуація на валютному ринку впливає і на діяльність емітентів, зокрема, тих, чиї акції котируються на біржі. "Перш за все, зачепила (ситуація на валютному ринку - УНІАН) ті підприємства, виробнича діяльність яких залежить від закупівлі імпортних комплектуючих або технологій, а виручку від реалізації кінцевого продукту вони отримують у гривні. Природно - це відіб'ється на рентабельності таких підприємств, як наслідок - купувати або тримати акції завідомо збиткових підприємств інвесторам немає сенсу", - сказав Гончаренко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, Нацбанк встановив курс гривні до долара на рівні 28,2912 грн/дол., що на 6 копійок вище історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого вчора, 23 лютого. Згідно з оновленим офіційним курсом, з початку цього року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 рази, або на 12,52 грн.