Росії не подобаються «сміттєві» рейтинги - можуть відмовитися від послуг агентств

Про це Сторчак повідомив журналістам, передає ТАСС.

"Ми можемо відмовитися від договорів щодо підтримки нашого кредитного рейтингу в режимі онлайн. Ми за ці договори ще й платимо", - сказав він.

Заступник міністра додав, що, на його думку, в нинішній ситуації "нескінченно з ними (представниками міжнародних рейтингових агентств) зустрічатися, пояснювати, показувати щось марно".

На думку заступника міністра, "цю ситуацію треба припиняти, взяти паузу, нехай самі підтримують ці рейтинги".

Сторчак поскаржився, що з багатьма представниками рейтингових агентств російські фінансові чиновники зустрічаються, "спілкуємося, мило розмовляємо, а потім виставляються рейтингові оцінки, які не цілком зрозумілі". На його думку, рейтингові агентства дивляться на економічну ситуацію в Росії "зашореними очима".

За словами заступника міністра, якщо Росія відмовиться від договорів про постійну підтримку та поширення інформації щодо кредитного рейтингу країни, то агентства можуть продовжити рейтингувати Росію "в рамках своєї звичайної практики".

Сторчак зазначив, що Росія щільно працює з міжнародними рейтинговими агентствами близько 10 років. У перші роки цього співробітництва Росія "потихеньку вибиралася з рейтингів нижче інвестиційного рівня, але тоді у Росії були неврегульовані борги". "Зараз у нас всі борги закриті, і знову рейтинги нижче інвестиційного рівня. На мій погляд, це не солідно", - зазначив Сторчак.

За фінансовими кредитами, виданими Росією, прострочених платежів немає, заявив Сторчак.

"Що стосується фінансових кредитів, на слуху два: позика для України на $3 млрд, і кредит Кіпру. Більше фінансових кредитів РФ не надавала. За російськими кредитами прострочених платежів немає", - сказав він.

Заступник міністра додав, що "була одна країна з простроченням, але буквально нещодавно після невеликого тиску дипломатичними каналами це прострочення було ліквідовано". Він не став називати країну, зазначивши, що питання було пов'язане з військово-технічним співробітництвом.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії з рівня Baa3 до Ba1 з негативним прогнозом.

Ba1 - перша щабель спекулятивної категорії, яку ще називають «сміттєвою». Ця категорія входить в неінвестиційний рівень. Це означає, що інвесторам не рекомендується вкладати кошти в російську економіку.