Moody's знизило рейтинги 11 регіонів Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 11 російських регіонів, чотирьох міст і трьох емітентів, пов'язаних з урядом, і поставило їх рейтинги у бік подальшого зниження, йдеться в прес-релізі агентства, передає Прайм.

Згідно з прес-релізом, дані рейтингові дії зумовлені зниженням суверенного рейтингу Росії до спекулятивного "Ba1" з "Baa3".

Зокрема, рейтинг Москви і Санкт-Петербурга був знижений з "Baa3" до "Ba1" з негативним прогнозом.

Крім цього, агентство знизило на один щабель рейтингової шкали рейтинги ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (з "Ba1" до "Ba2"), ТОВ "Водоканал Фінанс" (з "Ba1" до "Ba2"), ВАТ "Західний Швидкісний Діаметр" (з "Ba2" до "Ba3"), республіки Башкортостан (з "Ba1" до "Ba2"), республіки Татарстан (з "Ba1" до "Ba2") з переглядом у бік подальшого зниження, Ханти-Мансійського автономного округу (з "Ba1" до "Ba2"), Самарської області (з "Ba2" до "Ba3"), республіки Комі (з "Ba3" до "B1"), Краснодарського краю (з "Ba3" до "Ba1"), Красноярського краю (з "Ba3" до "B1"), Бєлгородської області (з "Ba3" до "B1"), Нижнього Новгорода (з "Ba3" до "B1"), міста Краснодара (з "Ba3" до "B1"), республіки Мордовія (з "B1" до "B2"), Вологодської області (з "B1" до "B2"), Волгограда (з "B1" до "B2").

Рейтинг Московської області був підтверджений на рівні "Ba2", прогноз негативний. Крім цього, рейтинг республіки Чувашія і Омської області був підтверджений на рівні "Ba3" з негативним прогнозом, а рейтинг Омська був підтверджений на рівні "B1", прогноз також негативний.

Читайте такожРосії не подобаються «сміттєві» рейтинги - можуть відмовитися від послуг агентств

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's слідом за суверенним рейтингом РФ знизило рейтинги семи російських фінансових інститутів.

Moody's 21 лютого знизило суверенний рейтинг Росії до спекулятивного "Ba1" з "Baa", пояснивши це наслідками українського кризи, падінням цін на нафту і зниженням курсу рубля.