Окупанти Криму все бажане відібрали: з 1 березня "націоналізація" припиняється

Нелегітимна Держрада окупованого Росією Криму в п'ятницю, 27 лютого, ухвалила останні рішення про націоналізацію об'єктів, розташованих на території півострова.

Про це заявив "глава республіки" Сергій Аксьонов, передають "Новини Криму".

«Ми сьогодні, як і обіцяли, приймаємо останні рішення про націоналізацію», - сказав він.

Читайте такожВ окупованому Криму "націоналізували" Укртелеком АхметоваРішення доповнити перелік майна, визнаного власністю анексованого Криму, за словами Аксьонова, приймалося з урахуванням ситуації, що склалася за останній рік. «Мова йде, насамперед, про об'єкти, які шахрайським способом були виведені з власності держави, так чи інакше, потрапили в руки недобросовісних користувачів, - пояснив він.

За його словами, «група шахраїв», які володіли «Кримавтотрансом» та Ялтинською кіностудією, вирішили вести боротьбу з державою, пред'являючи судові позови і використовуючи корупційні зв'язки на різних рівнях правоохоронних і силових структур.

«Боротьба з державою марна в нинішній ситуації», - запевнив Аксьонов і пояснив, що прийняте рішення про примусовий викуп довелося замінити на націоналізацію, оскільки ніхто з власників не зміг підтвердити факт придбання майна.

«На мій погляд, сьогодні таких епізодів один або два, - підкреслив Аксьонов. - Перший стосується готелю «Крим» в Ялті, де власники магазинів придбали приміщення у власників готелю. Комісія розбереться і буде прийнято рішення про скасування рішення про націоналізацію».

Читайте такожКрим в нових реаліях: Махновщина vs націоналізація Постановою "Держради", прийнятою сьогодні на пленарному засіданні, перелік націоналізованих об'єктів не може бути доповнений і є остаточним з 1 березня 2015 року.