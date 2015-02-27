Українська біржа виключить з індексу UX акції трьох емітентів із зони АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі з посиланням на рішення індексного комітету.

Всі включені в лист очікування підприємства знаходяться на території, на якій зараз проходить антитерористична операція (АТО).

Як відзначили в прес-службі, Українська біржа також затвердила лист очікування на включення в індекс UX цінних паперів Північного гірничо-збагачувального комбінату, «Укртелекому», а також «Миронівського хлібопродукту».

На підставі рішень індексного комітету буде проведений перерахунок параметрів індексу. Нові параметри індексу набудуть чинності з 17 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX складається з 10 підприємств-емітентів, 4 з яких (Алчевський меткомбінат, Авдіївський коксохім, Єнакіївський метзавод і «Донбассэнэрго») знаходяться безпосередньо в зоні АТО і виробнича діяльність яких за даних подій фактично припинена.