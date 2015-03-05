Московська біржа призупинила торги валютою і дорогоцінними металами.

Про це повідомляється на сайті біржі.

"Об 11:26 мск торги на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів призупинено. Причини уточнюються. Про час відновлення торгів буде повідомлено додатково", - зазначається на сайті.

Також повідомляється, що інші ринки Московської біржі працюють у штатному режимі.

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Як повідомляв УНІАН, рубль сильно знецінився через падіння цін на нафту і санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму та продовжені через російську агресію на Донбасі. Останнім часом російська валюта дуже волатильна й украй залежна від нафти. Так, при падінні світових цін на нафту курс рубля знижується, при подорожчанні нафти - зростає.