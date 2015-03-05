Уряд затвердив новий список об'єктів, що мають стратегічне значення

Кабінет міністрів України затвердив новий список об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення, повідомляє урядовий сайт.

Зокрема, згідно з постановою № 83 від 4 березня, стратегічне значення мають ряд підприємств енергетичної сфери – НАК «Нафтогаз України», «Газ України», «Укрнафта», «Укренерго», «Укртрансгаз», «Укртранснафта», державне підприємство «Енергоринок», НАЕК «Енергоатом», «Волиньвугілля», «Львіввугілля», «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Донбасшахтобуд», ряд обленерго та ін.

Стратегічне значення мають ряд кримських морських портів, а також морських торгових портів в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, аеропорт «Бориспіль», державні підприємства «Укрзалізниці» та ін.

До стратегічних також віднесено ряд підприємств, що виробляють хлібобулочну продукцію. У сфері телекомунікацій - державні регіональні телерадіокомпанії, Український державний центр радіочастот, «Укрпошта» та ін.

Стратегічними є ряд підприємств авіаційної та ракетно-космічної галузей, зокрема конструкторське бюро «Південне», київські заводи «Радар» і «Арсенал», а також науково-дослідні інститути й центри стандартизації.

У фінансовій сфері стратегічне значення мають Державний експортно-імпортний банк, «Ощадбанк», «Укргазбанк» і Державна іпотечна установа.

У сфері оборони мають стратегічне значення державний концерн «Укроборонпром», «Топаз» (Донецьк), Спеціальне конструкторське бюро радіотехнічних виробів, науково-виробничий комплекс «Прогрес», казенне підприємство «Іскра», державне підприємство «Завод порошкової металургії», «Жулянський машинобудівний завод «Візар», казенний хімічний завод «Зоря», Львівський радіоремонтний завод, Центральне конструкторське бюро «Протон», Завод ім. Малишева, холдингова компанія «Артем», Київський завод автоматики ім. Петровського, завод «Меридіан» ім. Корольова та ін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що приватизація державних компаній і підприємств не торкнеться тих структур, які представляють стратегічно важливе значення для безпеки та економіки країни.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса, кількість стратегічно важливих підприємств невелика. Так, із 3373 держпідприємств працюють лише 1900, інші закриваються або закриті. При цьому 60% із 1900 підприємств - це компанії з оборотом менше 1 млн євро.