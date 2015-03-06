Спецкомісія перевірить законність приватизації Укртелекому та інших великих компаній

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації перевірить законність приватизації «Укррудпрому», «Укртелекому», Одеського припортового заводу, а також ряду інших об'єктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Спецкомісії депутат Борис Філатов.

«До плану роботи комісії за ініціативою народних депутатів... внесені питання перевірки приватизації, крім "Укррудпрому", також таких підприємств: «Укртелекому»; Одеського припортового; "Київенерго" і київського міськводоконалу; всіх облгазів і всіх обленерго; всіх портів; підприємств агропромислового комплексу і земель академії наук», - повідомив він.

«Комісія, вперше за вісім скликань ВР, звалила на себе колосальний обсяг роботи», - відзначив Філатов.

При комісії також була створена робоча група зо протидії незаконній приватизації на чолі з Філатовим.

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Спецкомісія за ініціативою народного депутата Костянтина Усова звернулася до депутатських фракцій/груп із проектом постанови ВР щодо уточнення предмету її відання.

«Ми запрошуємо на наступні засідання з метою надання пояснень з питань розкрадання державної власності панів Пінчука, Ахметова, Жеваго, Новінського, Бойка. Готові включити по скайпу Фірташа», - сказав Філатов.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Спецкомісії ВР з питань приватизації заявив, що виступає за ухвалення законопроекту, який допускає можливість справедливої доплати за вже приватизовані підприємства.