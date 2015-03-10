Кабміну радять переглянути дохідність держпаперів для підвищення їх привабливості

Рада Національного банку України рекомендувала Кабінету міністрів переглянути терміновість і дохідність державних цінних паперів для підвищення їх привабливості відповідно до ринкових умов.

Про це йдеться в обнародуваному на сайті регулятора рішенні ради НБУ «Про виконання Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік».

«Рекомендувати Кабінету міністрів України… розглянути необхідність приведення терміновості і номінального рівня дохідності державних цінних паперів, перш за все в національній валюті, для підвищення їх привабливості відповідно до ринкових умов», - йдеться в документі.

Читайте такожМінфін сьогодні не зміг позичити гроші на внутрішньому ринкуЯк повідомляв УНІАН, обсяг облігацій внутрішньої державної позики в обігу за підсумками лютого зріс на 70,856 млрд грн, зокрема, в портфелі НБУ – на 10,848 млрд грн, у портфелі банків – на 40,487 млрд грн, нерезидентів – на 12,937 млрд грн.

Одночасно обсяг розміщення банками вільних коштів за допомогою придбання депозитних сертифікатів НБУ зріс значніше. Зокрема, в лютому Нацбанк за допомогою продажу сертифікатів залучив у банків 217,788 млрд грн.

За оцінками НБУ, банківська система має в своєму розпорядженні вільну ліквідність на рівні 30 млрд грн, і банки не кредитують економіку внаслідок високих ризиків бізнес-середовища в країні при одночасно низькій платоспроможності позичальників.