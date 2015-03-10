Кабміну радять переглянути дохідність держпаперів для підвищення їх привабливості
Рада НБУ рекомендує привести терміновість та дохідність державних цінних паперів для підвищення їх привабливості відповідно до ринкових умов.
Рада Національного банку України рекомендувала Кабінету міністрів переглянути терміновість і дохідність державних цінних паперів для підвищення їх привабливості відповідно до ринкових умов.
Про це йдеться в обнародуваному на сайті регулятора рішенні ради НБУ «Про виконання Основних принципів грошово-кредитної політики на 2014 рік».
«Рекомендувати Кабінету міністрів України… розглянути необхідність приведення терміновості і номінального рівня дохідності державних цінних паперів, перш за все в національній валюті, для підвищення їх привабливості відповідно до ринкових умов», - йдеться в документі.
Читайте такожМінфін сьогодні не зміг позичити гроші на внутрішньому ринкуЯк повідомляв УНІАН, обсяг облігацій внутрішньої державної позики в обігу за підсумками лютого зріс на 70,856 млрд грн, зокрема, в портфелі НБУ – на 10,848 млрд грн, у портфелі банків – на 40,487 млрд грн, нерезидентів – на 12,937 млрд грн.
Одночасно обсяг розміщення банками вільних коштів за допомогою придбання депозитних сертифікатів НБУ зріс значніше. Зокрема, в лютому Нацбанк за допомогою продажу сертифікатів залучив у банків 217,788 млрд грн.
За оцінками НБУ, банківська система має в своєму розпорядженні вільну ліквідність на рівні 30 млрд грн, і банки не кредитують економіку внаслідок високих ризиків бізнес-середовища в країні при одночасно низькій платоспроможності позичальників.