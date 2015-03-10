Мінфін знову не зміг позичити кошти на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України не залучило коштів до державного бюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 10 березня, як і на попередньому аукціоні 3 березня, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін планував розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки під 16,70% річних на 42,495 млн грн, але інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціонах у лютому залучив до держбюджету 298,265 млн дол. і 42,670 млн грн.

Читайте такожКабміну радять переглянути дохідність держпаперів для підвищення їх привабливостіСтаном на 10 березня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 505,681 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 337,951 млрд грн, або 67% загального обсягу. У власності банків перебувають ОВДП на суму 111,378 млрд грн, нерезидентів – 27,003 млрд грн.

Згідно з держбюджетом на 2015 рік із змінами, граничний обсяг дефіциту бюджету встановлено на рівні 76,3 млрд грн, межа держборгу – 1,394 трлн грн.